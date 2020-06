Regionali Liguria, Pd vicino a un quarto nome per salvare l’alleanza giallorossa

Genova. Pancia a terra alla ricerca di un quarto nome, magari pure nuovo rispetto a quelli che si sono sentiti fino a oggi. E’ stata una giornata caldissima per il Pd ligure, in costante contatto con i vertici nazionali e con i referenti sul territorio, e la possibilità di trovare una via d’uscita tra il no di buona parte del partito a Ferruccio Sansa e il no degli alleati ad altre ipotesi (Massardo, Dello Strologo) si starebbe concretizzando in un profilo alternativo, potenzialmente accettabile da tutte le parti in gioco, o quasi.

L’obbiettivo non è ancora a portata di mano ma la quadratura del cerchio sul “quarto nome”, dicono dal partito ligure, avrebbe un 90% di possibilità di andare in porto. Certo, visto l’andamento del tutto imprevedibile delle ultime due settimane, in quel 10% potrebbe avvenire qualsiasi cosa. Ad ogni modo, questo sabato mattina si riunirà nuovamente la segreteria regionale, per fare il punto e capire come presentare la nuova opzione agli alleati del campo progressista e al Movimento 5 Stelle.

