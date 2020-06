Savona. Verrà presentata in Regione dal consigliere regionale Matteo Rosso la proposta bonus avanzata dalla consigliera comunale Simona Saccone per le spiagge dedicate alle carrozzine da mare per gli stabilimenti balneari.

Questa proposta permetterebbe così a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione autonoma di accedere a qualunque stabilimento balneare.

... » Leggi tutto