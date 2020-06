Scoperto eccezionale relitto al largo di Camogli, potrebbe essere la leggendaria nave Santo Spirito

Genova. Tutto fa pensare che possa essere lei, la leggendaria “Santo Spirito e Santa Maria di Loreto”, una nave mercantile ragusea naufragata il 29 ottobre 1579 nel mare di Camogli, tra punta Chiappa e la chiesa di San Nicolò di Capodimonte. A bordo c’era la peste e per quel motivo le fu negato l’ingresso in porto. Lo scorso febbraio, pochi giorni prima che iniziasse l’emergenza coronavirus (strane coincidenze), due subacquei professionisti si sono imbattuti a 50 metri di profondità in quello che potrebbe essere il suo relitto.

Ad annunciare l’eccezionale ritrovamento, trascorsi i mesi del lockdown, è stata oggi la Soprintendenza dei beni culturali della Liguria che ha coordinato le prime operazioni insieme ai Carabinieri subacquei e al comando tutela patrimonio culturale. “Quando ci troviamo di fronte a un relitto come questo non bisogna andare sull’onda dell’entusiasmo ma sulla scorta di analisi scientifiche – avverte Alessandra Cabella, storica dell’arte e referente della tutela storico-artistica per la Soprintendenza -. Faremo l’analisi del carbonio 14 e abbiamo già costituito un gruppo di ricerca internazionale con esperti di architettura navale. Certo, è un’ipotesi allettante e a noi piace sognare”.

... » Leggi tutto