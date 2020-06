Stop alla musica dopo le 24, Lega Ventimiglia chiede al sindaco di rivedere l’ordinanza

Ventimiglia. La sezione ed il gruppo consiliare della Lega Ventimiglia «vogliono esplicitare il loro punto di vista sull’ordinanza del sindaco Scullino che disciplina l’orario di somministrazione alimenti e bevande, oltre all’intrattenimento musicale fino alle 24. Riteniamo che l’ordinanza sia oltremodo restrittiva, per di più in questo periodo di ripresa delle attività economiche post Fase2: impedire a bar e ristoranti di somministrare alimenti e bevande dopo le 24 e imporre che l’intrattenimento musicale non vada oltre il medesimo orario (in centro fino alle 23) rischierebbe di aggravare ulteriormente la situazione economica per i nostri operatori del settore commerciale». Lo si legge in una nota della segreteria della sezione ventimigliese della Lega.

«Il vicesindaco Simone Bertolucci, delegato al turismo e alle manifestazioni, già ieri ha espresso, anche a nome della Lega, le sue perplessità al Sindaco – si legge -. Bisogna riuscire a contemperare le esigenze di tutela della sicurezza e il diritto al riposo per i nostri concittadini, con le esigenze economiche di chi è stato colpito duramente dalla crisi economica dovuta al COVID-19. Di più, c’è da dare alla città un’immagine turistica e non solo commerciale, questa è la sfida del futuro».

... » Leggi tutto