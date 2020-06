Una piazza nel centro storico per “Nanda” Pivano, il Comune dice ancora no

Genova. Non riescono a farsi una ragione dei continui dinieghi ricevuti dal Comune di Genova le donne di Tf, toponomastica femminile, un’associazione creata da un’insegnante in pensione per aumentare il numero delle piazze e vie dedicate alle donne (oggi, in Italia, solo il 7,5% delle totali).

Nel 2019 avevano già avanzato una richiesta alla commissione toponomastica per chiedere che uno slargo tra via Ravecca e vico Tre re Magi venisse intitolato a Fernanda Pivano, una tra le più importanti animatrici culturali del 900. Nata a Genova e a Genova sepolta, fu un punto di riferimento per Fabrizio De André e tanti altri artisti della nostra città. Il diniego da parte dell’amministrazione locale era legato al regolamento toponomastico che non favorisce i nomi di vie che di discostino dal territorio (per esempio, in un quartiere con vie dedicate a eroi risorgimentali non si darà l’ok all’intitolazione a un poeta contemporaneo).

