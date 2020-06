Vallecrosia, domani raccolta alimentare straordinaria con la Protezione Civile

Vallecrosia. Domani sabato 20 giugno presso il supermercato Eurospin di via Colombo a Vallecrosia, dalle 9,30 alle 12,30, la squadra di Protezione Civile della cittadina allestirà un banchetto per ricevere donazioni in derrate alimentari a lunga scadenza, alimenti che saranno poi conferiti ai ai Servizi Sociali affinché siano devoluti a nuclei familiari assistiti che si trovano in difficoltà economiche dovute alla pandemia.

La raccolta continuerà nella mattine di sabato 27 giugno e sabato 3 luglio.

... » Leggi tutto