Ventimiglia, l’Amministrazione distribuisce mascherine chirurgiche alla cittadinanza

Ventimiglia. L’Amministrazione ha organizzato, per sabato 20 giugno dalle 9 alle 13, la distribuzione alla cittadinanza delle mascherine “chirurgiche” generosamente donate dal dottor Thielen.

A tal fine verranno collocati appositi banchetti presidiati dalla Protezione civile e da alcuni amministratori comunali in vari punti della città e precisamente in Piazza Cesare Battisti (Chiesa S. Agostino), Corso della Repubblica angolo con Via Roma, Roverino (difronte alle Scuole Elementari), Ventimiglia Alta (Cattedrale), frazione di Latte (giardini pubblici).

... » Leggi tutto