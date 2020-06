Albenga, messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta. L’assessore Mai: “Opera fondamentale per il settore agricolo”

Albenga. Sopralluogo dell’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Mai, al cantiere di messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta, nel Comune di Albenga. L’opera è stata finanziata con i fondi del Programma di sviluppo rurale.

“Oggi, accompagnato dai consiglieri comunali Cristina Porro e Gerolamo Calleri, ho fatto un sopralluogo a Campochiesa d’Albenga nella zona del depuratore, per verificare lo stato avanzamento lavori del cantiere per la messa in sicurezza dei rii Fasceo e Carendetta”, spiega l’assessore Mai.

