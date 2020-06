Ancora caos sulle autostrade liguri: quasi 10 km di coda tra Varazze e Albisola. Traffico bloccato sulla superstrada di Vado

Provincia. Alle 12 di oggi aveva toccato la lunghezza di 9 chilometri la coda formatasi in A10 tra i caselli di Varazze ad Albisola (in direzione di Savona). Un’altra giornata da bollino rosso, per non dire nero, sulle autostrade liguri, interessate in questi giorni da un gran numero di cantieri e lavori che, inevitabilmente, compromettono la scorrevolezza del traffico.

E sono proprio i cantieri presenti lungo la tratta ad aver generato il serpentone di quasi 10 chilometri tra Varazze e Albisola.

