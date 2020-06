Autostrade, lunedì al Mit il nuovo piano di ispezioni e contatti con Regione per sopralluoghi congiunti

Genova. Autostrade per l’Italia lunedì prossimo, 22 giugno, invierà al Mit una proposta dettagliata di ripianificazione e rimodulazione delle attività ispettive e di manutenzione in corso nelle gallerie della rete liguri. Il nuovo piano è frutto delle numerose interlocuzioni avute in questi giorni con i tecnici del dicastero stesso, allo scopo di diminuire l’impatto dei lavori sulla viabilità, mantenendo inalterata la sicurezza.

“Aspi – si legge in una nota – sta facendo tutto il possibile per ottemperare al piano di lavori che le è stato indicato. In un’ottica di massima trasparenza e collaborazione, la società sta interloquendo con la Regione Liguria allo scopo di organizzare dei sopralluoghi congiunti nelle galleri e di valutare, con il comune accordo di tutte le parti, la soluzione più efficace per contemperare sicurezza e sostenibilità dei flussi viabilistici”.

