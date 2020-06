Albenga. E’ stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Una donna di 70 anni è rimasta vittima di una brutta caduta, avvenuta da un muretto all’interno dell’area ospedaliera di Albenga. E’ successo oggi pomeriggio poco dopo le 16.00, per cause ancora in via di accertamento.

... » Leggi tutto