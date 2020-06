Ancora 10 nuovi contagi registrati in Liguria nelle ultime ventiquattro ore. Il numero dei nuovi positivi resta ancora basso ma non scende del tutto.

Secondo gli ultimi dati resi noti da Regione e ministero, attualmente il totale delle persone infette è pari a 1.695. Sono 63 meno di ieri. I ricoverati in ospedale sono 64 e cioè 5 in meno di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 3 in tutto.

