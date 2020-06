Da Albenga i Fieui di Caruggi ricordano Mario Corso e la firma della piastrella: “Sbizzarrisciti tra le nuvole…”

Albenga. Uno dei grandi protagonisti della Grande Inter Campione d’Europa e del mondo negli anni sessanta guidata da Helenio Herrera, con una lunga carriera legata al mondo nerazzurro: ha militato l’Inter ha giocato dal 1957 al 1973, prima di trasferirsi al Genoa dove ha chiuso la carriera nel 1975. Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Mario Corso, avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 25 agosto ed era ricoverato da giorni in ospedale.

Dal ponente savonese è arrivato uno speciale ricordo, quando l’ex calciatore e anche allenatore è stato ospite ad Albenga dei Fieui di Caruggi: correva l’anno 2015. Mario Corso aveva anche firmato la piastrella: “La visita ad Albenga è stata la giornata più bella di sempre…” aveva scritto l’ex giocatore dell’Inter.

