Imperia, rubate galline e tartarughe da una fattoria di Caramagna. La denuncia

Imperia. Parte da una fattoria di Caramagna la denuncia per un furto di animali. Secondo la ricostruzione della titolare della fattoria LiberaMente che permette alle famiglie di visitare con i bambini le bestie dell’azienda, per insegnare loro l’amore e il rispetto che si devono avere per gli animali, sarebbero state sottratte, due notti fa, ben sei galline da un recinto e quattro tartarughe di terra.

La denuncia sta correndo sulle chat degli abitanti della zona anche al fine di mettere sull’attenti le persone sulla possibilità che dei ladri stiano colpendo nel quartiere.

... » Leggi tutto