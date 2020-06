Savona. La Rari Nantes Savona saluta il centroboa Ettore Novara. La società biancorossa ringrazia Ettore per l’impegno mostrato durante tutta la sua permanenza in biancorosso e gli augura nuovi ulteriori successi per il suo futuro pallanuotistico.

“Ringrazio tutto il mondo della Rari per gli anni che ho trascorso a Savona – dichiara Ettore Novara – e per l’importante percorso di crescita che ho fatto in questa società. Spero che un giorno potremo di nuovo incontrarci”.

... » Leggi tutto