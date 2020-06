Regionali Liguria, Pd al lavoro sul nuovo nome ma la piazza pro Sansa è netta: “Lui unica opzione percorribile”

Genova. Da via Maragliano, la sede provinciale del Pd, assicurano con ottimismo che il lavoro sul “quarto nuovo nome” è in atto e presto si arriverà a una proposta da sottoporre agli alleati. Ma a sondare il terreno tra questi alleati, la sinistra di Campo progressista e il Movimento 5 Stelle, sembra ci sia ben poca disponibilità e fiducia nell’ipotesi di un’opzione alternativa, che finora non esiste, e la convinzione sembra essere ferma sul profilo di Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto Quotidiano. Di questo si è parlato oggi in un incontro che iniziato come segreteria regionale Pd si è concluso come vertice aperto ad altri rappresentanti della compagine giallorossa.

Insomma, lo stallo è ancora totale. E se è vero che finora M5s e sinistra sono state alla finestra e non hanno imposto ultimatum al Pd – bloccati sulla questione Sansa da ormai due settimane – adesso iniziano decisamente a mordere il freno. La riunione di oggi è aggiornata a stretto, strettissimo giro, forse già questa domenica intorno all’ora di pranzo, perché – a questo punto – il fronte pro-Sansa vuole una risposta.

