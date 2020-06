Sopralluoghi negli ospedali da parte del presidente commissione Sanità Muzio, si parte dal Gallino

Genova. Hanno preso il via nella giornata di ieri i sopralluoghi del nuovo presidente della Commissione regionale Sanità, Claudio Muzio, all’interno delle strutture ospedaliere. Prima tappa di questo viaggio nella sanità ligure è stato l’ospedale “Andrea Gallino” di Pontedecimo.

“Questi incontri – dichiara Muzio – hanno come fine quello di ascoltare gli operatori impegnati in prima linea nelle strutture sociosanitarie del territorio ed avere così un quadro il più possibile preciso e puntuale della situazione. Sono sopralluoghi costruttivi, per raccogliere dalla voce di chi è sul campo rilievi, suggerimenti, proposte e anche critiche, in massima libertà e con spirito positivo. Mi farò carico di tutto quello che emergerà dal confronto e cercherò, interloquendo con l’assessorato e con A.Li.Sa., di portare al più presto risposte adeguate”.

