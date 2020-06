Tari Savona, la Lega alla minoranza: “Misure maggiori? Si attivino con i loro rappresentanti al Governo”

Savona. “Ieri la giunta comunale ha assunto un importante provvedimento in aiuto al tessuto economico e sociale della città, come meglio sotto specificato, in merito alla Tari, atto fortemente voluto dalla Lega attraverso l’impegno del nostro assessore allo sviluppo economico Maria Zunato. La Lega ha sempre sostenuto che avrebbe approvato solo provvedimenti, i cui risultati, fossero rientrati concretamente nelle tasche dei savonesi”.

Così il segretario cittadino Maria Maione.

... » Leggi tutto