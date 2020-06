“Amici Cucciolotti” in aiuto di Enpa: quest’anno scambio di figurine con modalità anti Covid

Liguria. Da diversi anni l’editore Pizzardi dedica una parte dei proventi della vendita delle figurine “Amici Cucciolotti” alle attività dell’Enpa in favore degli animali ed ogni anno Enpa organizza a giugno lo scambio di figurine tra i bambini che hanno iniziato a gennaio la raccolta.

“Purtroppo quest’anno, – hanno fatto sapere i volontari, – non sarà possibile farlo con le modalità degli anni passati a causa del distanziamento sociale imposto con le norme contro il covid9. La Protezione Animali savonese, per venire incontro alle molte richieste ricevute, lo farà quindi per singoli bambini e con le modalità anticontagio di seguito descritte, presso la sede di via Cavour 48”.

