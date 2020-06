Autostrade, quiete prima della tempesta. Aspi: “Oggi tempi di percorrenza lunghi. Ecco i percorsi alternativi”

Liguria. “In relazione ai flussi di traffico per i rientri del fine settimana e alle cantierizzazioni che in questo periodo interessano le autostrade liguri, nella giornata di oggi (domenica 21 giugno) soprattutto nelle fasce orarie del pomeriggio-sera, sono previsti tempi di percorrenza notevolmente superiori alla media soprattutto lungo la A10 Genova-Savona e A12 Genova-Sestri Levante, in entrambi i casi in direzione del capoluogo ligure”.

Lo fanno sapere direttamente da Aspi, da cui hanno proseguito: “Agli utenti che intendono mettersi in viaggio lungo le suddette autostrade nella giornata odierna si consiglia di: programmare gli spostamenti cercando di evitare le fasce orarie in cui sono attesi i maggiori flussi privilegiando le fasce orarie del mattino o della tarda serata-notte, se possibile valutare di procrastinare la partenza alla giornata di lunedì; monitorare, prima e costantemente durante il viaggio, l’evoluzione del traffico”.

