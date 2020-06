Autostrade, tra rallentamenti e disagi si procede già a singhiozzo: code in A10 e A12

Liguria. Lo aveva annunciato Aspi già questa mattina: oggi sarà una giornata da bolino nero sulle autostrade liguri, già messe a dura prova da cantieri e lavori e ora, anche da arrivi e rientri dei turisti. E così è stato.

Migliaia gli ospiti che si sono recati in Liguria per trascorrere il weekend e che ora, pian piano, stanno ripartendo, tanti sicuramente senza tenere in considerazione i percorsi alternativi proposti proprio dalla stessa Aspi per decongestionare il traffico.

... » Leggi tutto