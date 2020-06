Bordighera, visita del presidente Toti in Comune. Dalle opposizioni si leva la protesta

Bordighera. «Abbiamo appreso dagli organi di stampa che il presidente della Regione Giovanni Toti ha effettuato alcuni incontri con i Comuni della nostra Provincia. Nella giornata di venerdì ha presenziato ad una riunione nella sede del Comune di Bordighera alla presenza del sindaco Ingenito della giunta e dei consiglieri di maggioranza. Sono stati toccati alcuni interessanti argomenti relativi al porto cittadino,alla passeggiata mare,al campo sportivo e all’ospedale cosi come viene riferito. I consiglieri di opposizione non sono in alcun modo stati invitati».

A parlare è il consigliere Giuseppe Trucchi che a nome delle minoranze spiega: «Ritengo questo un grave sgarbo istituzionale da parte del Sindaco e del presidente Toti. Il Presidente di una Regione dovrebbe essere Presidente di tutti e non solo di chi lo ha votato.

