Chiusura locali ad Albenga, il legale: “Nessun illecito penale. Rammarico ma rispetto per la decisione”

Albenga. “Premesso che nessuno ha mai parlato di assembramenti come motivazione della chiusura obbligata, ci tengo a precisare che non si è verificato alcun illecito penale. Ma i titolari si assumeranno comunque le proprie responsabilità. Resta il rammarico, dunque, ma anche il grande rispetto per le decisioni del Questore”.

Parola di Bruno Robello De Filippis, legale difensore dei locali ingauni, “Twenties cocktail bar” e “Taberna del foro”, che, dopo i chiarimenti della Questura sulle motivazioni che hanno portato alla sospensione per 3 giorni delle licenze. , è intervenuto nuovamente sulla vicenda.

... » Leggi tutto