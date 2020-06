Coronavirus, calano i ricoveri ma ancora contagi: sette in tutta la regione

Genova. Attualmente il totale delle persone infette è pari a 1.655 (sono 40 meno di ieri), numero ricavato dalla sottrazione di guariti e deceduti. I ricoverati in ospedale sono 61 (3 in meno di ieri). I pazienti in terapia intensiva sono 2 in tutta la Regione. Si registrano tre decessi in tutta la Regione. È questo quanto si vince dagli ultimi dati resi noti nella giornata odierna (21 giugno) da Regione e Ministero sull’emergenza Coronavirus in Liguria.

Gli asintomatici sono in tutto 1.594 e cioè 37 meno di ieri. I sintomatici, con febbre, tosse o dispnea, sono in tutto 61 e cioè 3 in meno di ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 187 e cioè una più di ieri.

