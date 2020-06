Discariche abusive, da gennaio 289 multe della polizia locale. Garassino: “Segnalazioni cittadini fondamentali”

Genova. L’ultima operazione è stata condotta dal VI distretto territoriale, quello del Medio Ponente. Sono stati individuati i responsabili dell’abbandono di materassi, reti da letto e altri ingombranti in via Guglielmo Massaia (piazza Savio) a Cornigliano. A effettuare la segnalazione è stato un cittadino. La polizia locale ha visionato le immagini inviate ed è risalita a un’azienda che sgombera appartamenti e cantine. Non è stato possibile individuare l’operaio che ha materialmente effettuato l’abbandono. La denuncia penale è quindi andata in capo alla titolare dell’azienda proprietaria del mezzo utilizzato per effettuare la discarica, alla quale è stata anche comminata la sanzione prevista che è di 728 euro.

Quest’anno, nel primo semestre che si appresta a terminare sono state elevate complessivamente 289 sanzioni per abbandono rifiuti. Di queste, 41 sono state effettuate grazie alle immagini della videosorveglianza mentre 248 sono il frutto del lavoro di indagine della Polizia Locale dei distretti e del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza Urbana (per la prima parte dell’anno sotto la responsabilità del reparto Giudiziaria). Lo scorso anno, in totale, le sanzioni erano state 180. Nel 2020, in metà del tempo, sono già 109 in più.

... » Leggi tutto