Federazione Italiana Vela, una nuova manovra di sostegno per i circoli velici

Genova. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Vela, riunitosi in videoconferenza, ha deliberato su proposta del presidente Francesco Ettorre una seconda manovra di sostegno economico ai circoli velici affiliati. Si tratta di contributi per un totale di circa 700.000 euro resi immediatamente disponibili, che costituiranno un importante aiuto per i club in un momento difficile, dopo il lungo stop alle attività e con la ripresa vincolata a rigidi protocolli sia per le scuole vela sia per le regate.

Questi nuovi contributi sono di pronta disponibilità grazie al congegno attuativo: l’importo per ciascun affiliato è infatti parametrato all’attività 2019, a partire dal dato del tesseramento, con uno storno previsto di 5 euro per ciascuna tessera emessa entro il 31 dicembre 2019, escluse le tessere Velascuola e Promozionali che già rientrano in un’altra agevolazione, e di 3 euro per ciascuna tessera Frequentatori e Diporto Velico. Per tutti invece è previsto un contributo di 200 euro a copertura delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti, attrezzature e servizi per le operazioni di sanificazione delle sedi per la ripresa dell’attività. È facile calcolare che si tratta di aiuti diretti per le casse dei circoli con l’auspicio che possano facilitare il ritorno alla normalità, e quindi in qualche misura beneficiare anche il singolo tesserato.

