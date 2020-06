Gilet Arancioni a Genova, 200 persone per Pappalardo: “Siamo al 15%, dobbiamo salvare l’Italia”

Genova. Circa 200 persone si sono radunate oggi pomeriggio in piazza De Ferrari a Genova per il discorso di Antonio Pappalardo, leader del Movimento Gilet Arancioni. I manifestanti, perlopiù sprovvisti di mascherina, hanno però osservato il distanziamento sociale a differenza di quanto era accaduto lo scorso 30 maggio a Milano.



“Secondo i sondaggi siamo al 15%”, sostiene l’ex generale siciliano all’esordio nel capoluogo ligure come capo del neonato movimento di protesta. Pappalardo ha attaccato il M5s e il centrodestra “finte opposizioni che giochicchiano con le nostre vite”, ha ribadito che “i bambini non si toccano” perché “vogliamo sapere cosa c’è dentro i vaccini” e ha elencato i punti fondamentali del suo programma tra cui il ritorno alla lira e l’elezione diretta del presidente del consiglio e del presidente della Repubblica.

Tra i punti salienti del programma politico del movimento, che a fine giugno si riunirà a Rimini per dare vita ad una federazione nazionale, la revisione del sistema di concessioni autostradali: “Il sistema dei pedaggi così com’è è superato – ha spiegato – soprattutto visto la situazione delle nostre strade, sarebbe necessario fare come in altri paesi, dove si paga una quota fissa annuale, quando si paga. Basta copiare”.

