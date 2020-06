Il Muretto di Alassio, il muretto dell’Amore

Essere innamorati dell’Italia è semplice: si mangia bene, le produzioni Made in Italy sono straordinarie e luoghi e paesaggi tolgono il fiato per tanta bellezza, per volontà della natura o per mano dell’estro di tanti artisti che l’hanno resa famosa nel mondo. Una meraviglia che quest’anno, per effetto post Covid-19, cercheremo di riscoprire e rivalutare facendo vacanze italiane.

Ma noi siamo fortunati, perché godiamo della bellezza trecentosessantacinque giorni l’anno, abitando nella nostra magnifica Liguria, quindi anche per chi per il 2020 dovrà rinunciare o rimandare le ferie, basterà uscire di casa per sentirsi in vacanza.

