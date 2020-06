Imperia, due persone salvate in mare dalla Guardia Costiera

Imperia. La Guardia Costiera , nella giornata di sabato 20 giugno 2020, è stata più volte chiamata ad assolvere i propri compiti di salvaguardia della vita umana in mare: già dalla mattina, infatti, il personale della motovedetta CP715 è prontamente intervenuto per prestare assistenza ad una persona che si trovava in difficoltà mentre praticava pericolosamente supping con la propria tavola nei pressi del porto turistico di Imperia-Porto Maurizio in una zona molto insidiosa prossima all’imboccatura portuale.

Poco dopo, a seguito di un’altra segnalazione, la stessa motovedetta ha nuovamente mollato gli ormeggi per assistere questa volta un piccolo natante da diporto a motore capovoltosi a circa 200 metri dall’imboccatura del porto di Oneglia a causa di un colpo d’onda che ha sorpreso i due incauti occupanti del mezzo.

