La Fiera di San Giovanni splende sotto il sole di Imperia, 130 bancarelle nella vecchia location della “spianata”

Imperia. Un’edizione baciata dal sole quella 2020 della tradizionale Fiera di San Giovanni, da sempre molto sentita dalla cittadinanza e che, per essere salvarla dalla scure del coronavirus, è tornata nella location storica della spianata di Oneglia, dopo gli ultimi anni in cui si era svolta nel centro storico.

A gioire per la riuscita della manifestazione è l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio: «L’amministrazione è contenta di aver contribuito a creare un’ulteriore occasione di lavoro in un momento così difficile per il commercio ambulante. Siamo fieri della collaborazione con la AFI con la quale siamo riusciti a organizzare questo importante evento. La Fiera di San Giovanni – continua l’esponente della giunta comunale – è un momento non solo di scambio ma anche di condivisione e di armonia tra le persone. La giornata è stupenda e tutto fa presagire in un’ottima edizione».

