Liguria a fianco delle donne, Viale (Lega): “Prima Regione in Italia a istituire la giornata sul tumore al seno metastatico”

Imperia. “Regione Liguria sempre a fianco delle donne. Abbiamo già approvato in commissione Sanità l’istituzione della Giornata regionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico”. A dichiararlo e la vicepresidente e assessore alla Sanità ligure Sonia Viale.

“Ora mi aspetto che martedì in consiglio regionale la nostra proposta di legge venga approvata all’unanimità. Saremo quindi i primi in Italia, in attesa che la stessa proposta venga approvata in Parlamento dove ormai da tempo giace per la discussione”. Viale aggiunge: “Il 13 ottobre di ogni anno, dal 2019, negli Usa si celebra, con successo, la Giornata per la consapevolezza e la sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico.

