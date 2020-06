Varazze. Il nuovo allenatore del Varazze Don Bosco sarà Gianni Berogno. La decisione, ormai ufficiale, è stata anticipata ai microfoni di IvgSport dal dirigente Damonte.

I nerazzurri, nelle scorse tre stagioni, sono stati guidati da Luca Calcagno, prima in Prima Categoria e poi per due anni in Promozione, chiudendo l’ultimo campionato in terza posizione.

... » Leggi tutto