Sanremo, rissa tra detenuti in carcere. Il SAPPe chiede di poter usare il Taser

Sanremo. Nuovo evento critico nel carcere di Valle Armea. A denunciarlo è il sindacato dei penitenziari SAPPe Liguria, che spiega: «Nel primo pomeriggio di ieri gli occupanti di tre celle, poco meno di 10 detenuti sud africani, per motivi al vaglio investigativo della polizia penitenziaria, sono venuti in colluttazione tra di loro usando tutto ciò che poteva essere utilizzata come arma.

Il personale è riuscito a dividere le opposte fazioni e rinchiuderli nelle rispettive celle evitando che la situazione degenerasse ulteriormente e, quindi, senza conseguenze per nessuno. Ora auspichiamo – continua il SAPPe – che la direzione intervenga applicando il procedimento disciplinare e anche penale.

