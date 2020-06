Taggia, auto e moto storiche. Buona la prima per l’esposizione al museo dei trasporti

Taggia. Un successo la prima edizione della mostra e sfilata di auto e modo storiche organizzata dal museo dei trasporti e che ha visto la partecipazione di ben 43 autovetture, 49 moto (da Strada, da Regolarità, da Corsa, oltre a Vespa, Lambretta e molto altro) e di 3 biciclette.

Alcune chicche, come la prima moto sulla quale ha corso il mitico “Mandracci”, pilota locale conosciutissimo; la bicicletta di Marco Pantani, indimenticato campione del ciclismo italiano; una splendida Lancia Stratos ed un’altrettanto affascinante Lancia Fulvia, per quanto concerne il rallysmo, e molte auto e moto davvero datate ma sempre in splendida forma.

