“Troppe persone, dovete scendere”, sovraffollati i “treni del mare”. Caos a Sestri Levante

Genova. Nella prima domenica d’estate, benedetta da un sole finalmente al passo con la stagione, le spiagge delle riviere sono state prese d’assalto da migliaia di persone che hanno raggiunto l’agognato bagnasciuga soprattutto con i cosiddetti “treni del mare”, unica alternativa alle code delle autostrade.

Ma questa non è un’estate normale: come è noto il trasporto pubblico è sotto la stringente normativa anti covid, e i convogli ferroviari non fanno eccezione, avendo quindi una capienza pressoché dimezzata. E quindi in caso di sovraffollamento il capo treno è tenuto a fermare la corsa e far scendere le persone.

