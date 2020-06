“Viadotto Genova San Giorgio”, il nome del nuovo ponte è stato deciso? Toti lo anticipa in diretta facebook

Genova. “Per la prima volta stiamo arrivando sulla sommità del ponte ex Morandi, viadotto Genova San Giorgio“. Con queste parole il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti ha aperto la diretta facebook dei “primi passi” sulla soletta di cemento del nuovo ponte, portata a termini in queste ore, rivelando, forse, la decisione sul nome della nuova infrastruttura.

Una “rivelazione”, forse non voluta (o forse sì), che confermerebbe una intitolazione, quella a San Giorgio (che Genova24 aveva anticipato mesi fa come tra le più quotate), accarezzata anche dal sindaco Marco Bucci, che non ha mai fatto mistero della sua preferenza per un riferimento al Repubblica di Genova. Un nome che sui social ha riscontrato molti apprezzamenti e che accostato al nome della nostra città, potrebbe generare un ‘effetto moltiplicatore’ per l’orgoglio dei genovesi.

