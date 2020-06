Allenatori, sei imperiesi pronti a sostenere gli esami per ottenere il patentino Uefa C

Imperia. Sei imperiesi inizieranno gli esami per ottenere il patentino Uefa C, il primo nella provincia di Imperia specifico per allenare i bambini e ragazzi del settore giovanile.

Dopo il lockdown per Angelo Alletto e Marco Anzalone della Polisportiva Vallecrosia Academy, Valter Francesconi del Bordighera Calcio, Giuseppe Sangineto e Roberto Nocera dell’Ospedaletti Calcio e Giancarlo Raco del Camporosso il 22 luglio inizieranno gli esami del corso UEFA C di Imperia.

... » Leggi tutto