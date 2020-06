Anzalone: “Dal Governo ammortizzatori sociali in ritardo per le società sportive, sono almeno mille a Genova”

Genova. “Sono 3500 le società sportive in Liguria, almeno mille nella provincia di Genova: le segnalazioni che mi arrivano sono preoccupanti. Gli ammortizzatori sociali da parte del Governo sono in fortissimo ritardo per un movimento che tra diretti e indiretti garantisce occupazione in tutta la Liguria a quasi 10mila persone”.

“E qualche società sta pensando seriamente di non ripartire a settembre. C’è troppa burocrazia, per accedere ad esempio ai fondi del Credito Sportivo bisogna compilare 52 moduli. Così non si aiuta lo sport, c’è il rischio default per tante società italiane e liguri”, scrive Stefano Anzalone, consigliere delegato del Comune di Genova con delega allo Sport

