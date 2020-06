Asef, on line la nuova versione del sito internet: da oggi pagamenti con un click

Genova. Grafica e architettura interna rinnovate, fruibilità e rapidità di accesso, gestione intuitiva dei contenuti, servizi al cittadino resi nel tempo virtuale di un “click”. Il sito internet di A.Se.F. Srl (www.asef.it) rinasce, attualizzato e arricchito. Da oggi la nuova versione è on-line.

La società partecipata del Comune di Genova specializzata in onoranze e trasporti funebri ha un nuovo volto, in rete, che garantisce ai cittadini contatti diretti e immediati con l’azienda e le sue agenzie sul territorio, accesso al bouquet di offerte e prodotti, una panoramica del neonato progetto “A.Se.F. per Genova” teso alla sponsorizzazione di progetti di conclamato valore sociale in ambito cittadino. Non solo: dal mese prossimo sarà possibile effettuare il pagamento dei servizi direttamente dal sito attraverso il circuito Pago-Pa.

... » Leggi tutto