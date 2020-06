ATA, Olivieri ai sindacati: “Confrontiamoci e troviamo una risposta alla crisi”

Savona. “Siamo in contatto costante con le rappresentanze sindacali e ho subito raccolto convintamente le loro istanze: manderò a breve la richiesta di convocazione di un incontro in Provincia nella giornata di martedì 30 giugno”. È quanto annuncia il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri in merito alla situazione di crisi in cui versa l’ATA, che si occupa, tra le altre cose, dello smaltimento dei rifiuti in buona parte del ponente savonese.

“La Provincia ha sempre avuto un ruolo di ente di governo e dopo l’ultimo passaggio dell’assemblea dei sindaci ha ripreso il timone a tutti gli gli effetti in quanto sarà capofila della gestione”, prosegue Olivieri.

... » Leggi tutto