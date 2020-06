Genova. Ha bruciato il rosso a bordo di uno scooter e poi, una volta fermato, si è scagliato contro i poliziotti. Protagonista un 42enne genovese che è stato arrestato per resistenza e lesioni.

E’ successo ieri sera in corso Perrone intorno alle 23:30.

L’uomo, appena fermato, ha simulato all’inizio un atteggiamento collaborativo per poi dare in escandescenze quando gli agenti hanno voluto approfondire il controllo.

