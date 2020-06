Caos autostrade, PD: “Giunta regionale non ha fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico”

Regione. “Salvini e Toti in Valle Stura fanno selfie e attaccano il Governo, ma se ci troviamo in questa situazione sulla strade liguri è sicuramente per responsabilità di Aspi, ma anche perché la Regione non ha fatto il suo dovere”. Lo comunica, in una nota, il Partito Democratico ligure.

“La Regione – spiegano i democratici – avrebbe dovuto occuparsi di coordinare i cantieri, ma non è mai avvenuto. Sono due anni che chiediamo di istituire un tavolo di lavoro con Aspi, Anas, Rsi, Trenitalia e le Aziende di Trasporto Pubblico per coordinare i flussi ed evitare gli ingorghi, ma non siamo mai stati ascoltati. I lavori si sarebbero dovuti fare durante il lockdown, ma la Regione non ha mosso un dito perché questo accadesse. Toti si è più volte incontrato con l’amministratore delegato di Aspi, ma non ha concluso niente. La Regione avrebbe dovuto potenziare il trasporto ferroviario, ma i flussi ferroviari sono all’80 % del livello pre Covid e niente è stato fatto per aumentare la mobilità su ferro, attraverso un accordo con Trenitalia”.

