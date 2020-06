Celle Ligure, caduta dagli scogli: ferito ragazzino

Celle Ligure. E’ ancora in corso l’intervento dei sanitari per un’altra caduta dagli scogli avvenuta nel pomeriggio di oggi, questa volta nel tratto conosciuto come “Buco del Prete”, al confine tra Celle Ligure e Albisola Superiore.

A rimanere ferito è stato un ragazzino di 16 anni, soccorso da automedica del 118 e militi della Croce Rosa di Celle Ligure. L’episodio si è verificato intorno alle 18 e 30, con l’allarme da parte di altri coetanei e l’arrivo dei soccorritori.

