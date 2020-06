Entella, esordio in Serie B per Daniele Borra: “Un pomeriggio da ricordare”

Chiavari. Nel secondo tempo, tra i pali della Virtus Entella, ha giocato Daniele Borra. I chiavaresi, sotto 2-0 con il Cosenza, alla fine sono usciti battuti per 2 a 1. Il torinese, classe 1995, ha quindi vissuto un debutto positivo, senza subire reti, anche se la squadra biancoceleste è uscita sconfitta.

All’indomani della trasferta in Calabria, Borra commenta così: “Personalmente è stato un pomeriggio da ricordare; un po’ meno a livello di squadra per il risultato, anche se sono convinto che la squadra abbia fatto una buona partita considerato il fatto che ormai erano due mesi che non si giocava una partita ufficiale. Però ovviamente non basta fare buone prestazioni, l’obiettivo è sempre quello di portare a casa dei punti. Personalmente lo ricorderò come il giorno del mio esordio in Serie B; ovviamente avrei preferito che arrivasse un risultato positivo, però purtroppo non è andata così”.

... » Leggi tutto