I cantieri autostradali bloccano la Liguria, la sanremese Assotrasporti rinnova la richiesta di esenzione del pedaggio

Sanremo. Durante la fase 2 Assotrasporti ha ribadito più volte l’importanza di approfittare della riduzione di traffico dovuta alle misure di contenimento del Covid-19 per effettuare il controllo capillare dell’intero sistema viario e ferroviario del Paese, scrivendo direttamente al Governo e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nonché a tutti i deputati, senatori ed enti competenti.

Dopo il crollo del ponte di Albiano, ad Aulla (MS) e con la ripresa del traffico, la preoccupazione per nuovi crolli e incidenti è tornata alta. E proprio in Liguria, regione fortemente colpita dal maltempo autunnale che ha rischiato di isolarla completamente dal resto del Paese, in questi primi giorni di apertura il rischio blocco stradale deriva dai numerosi cantieri aperti sulle autostrade.

