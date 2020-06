Infrastrutture, Di Muro (Lega): «Nessuna risposta sui problemi del Ponente da ministro De Micheli»

Ventimiglia. «Ho ascoltato in differita il discorso del ministro De Micheli in occasione dell’inaugurazione della pista ciclabile di Imperia. In treno verso Roma per raggiungere il Parlamento, ho aumentato il volume dal cellulare per fare ascoltare ai passeggeri, in carrozza con me, il discorso del Ministro. Mi sono chiesto: perché non condividere informazioni che possono interessare l’utenza che usa mezzi di trasporto pubblico? Al termine dell’intervento tutti i presenti erano concordi e hanno sentenziato: “discorso imbarazzante”. Il nostro treno, nel frattempo, ha accumulato un’ora di ritardo, molti compagni di viaggio lo hanno preso per non usare l’automobile e non rischiare di restare intasati nel traffico autostradale, alcuni invece lo hanno dovuto prendere perché dall’aeroporto di Nizza non ci sono voli per l’Italia. E i treni comunque sono pochi.

Ecco, senza tanti giri di parole ed evitando il politichese, è questa la situazione che vivono gli imperiesi caro Ministro. Dal palco di Imperia l’ho sentita parlare di ciclabili, di mobilità sostenibile, di opere e investimenti che nulla hanno a che vedere con la realtà di Ponente, si è forse dimenticata di citare il bonus monopattino. Le ho sentito fare delle promesse che ora, in qualità di deputato del territorio, monitorerò con attenzione affinché non siano vane. Sicuramente i sindaci le avranno spiegato bene queste cose, le hanno detto che le priorità ora sono altre, e che i nostri concittadini hanno esaurito la pazienza.

... » Leggi tutto