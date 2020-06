La Federazione Calcistica di Seborga compie sei anni e presenta le divise del modello ‘Olimpico – N.F.-Board’

Seborga. Visita ufficiale nel Principato sabato scorso per la Federazione Calcistica di Seborga. I dirigenti della FCPS sono stati infatti accolti dalla principessa Nina e dal Ministro dello Sport Gianni Fiore per la presentazione delle maglie del modello ‘Olimpico – N.F.-Board’ che verranno indossate dalla nazionale maggiore del Principato in occasione di partite ufficiali legate alla nota organizzazione calcistica internazionale situata in Francia.

Dopo aver festeggiato lo scorso 6 giugno i sei anni di attività della Federazione seborghina il presidente Claudio Gazzano, la segretaria Linda Chittolini ed il direttore generale Matteo Bianchini hanno così incontrato nel Principato per la consueta riunione annuale il fondatore e vicepresidente della FCPS Marcel Mentil che ha consegnato loro le nuove divise create in accordo con l’organizzazione mondiale N.F.-Board a cui la Federazione del Principato è affiliata fin dal giorno della propria fondazione.

