La gratitudine di Recco per Benedek: “Köszönöm Tibor!”

Recco. Silenzio, commozione, gratitudine. Recco ha commemorato il grande Tibor Benedek, uno dei più forti pallanuotisti di sempre, per otto anni in biancoceleste, formazione di cui è stato anche capitano. Lo ha fatto nella sua seconda casa sportiva, la piscina di Punta Sant’Anna che lo ha visto protagonista in tante battaglie e trionfi.

Il presidente della Pro Recco, Maurizio Felugo, il Caimano Eraldo Pizzo, il sindaco Carlo Gandolfo. E poi tanti ex giocatori biancocelesti, tifosi, appassionati: tutti uniti nel ricordare un giocatore formidabile, un uomo che il club ligure porterà per sempre nel cuore. Uno striscione con la scritta “Köszönöm Tibor!” è stato esposto sul luogo della cerimonia.

