L’Entella gioca ma non punge, il Cosenza la castiga

Chiavari. Difficile valutare una partita come quella tra Cosenza e Virtus Entella, così come è difficile commentare questa ripresa dei vari campionati privati del loro contorno naturale fatto della passione di migliaia di tifosi e di tutto quanto non riguarda la sfera strettamente professionale del mondo del calcio.

Per i chiavaresi una trasferta iniziata tra non poche e onerose difficoltà logistiche, tra contatti evitati, prevenzioni adottate e anche qualche contraddizione. Proviamo quindi a fare una semplice analisi tecnica di ciò che hanno detto i cento minuti di gioco del San Vito Marulla.

... » Leggi tutto