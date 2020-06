Oss Imperia, consigliere Giovanni Barbagallo: «Situazione difficile. Chiedo risposte ad assessore Viale»

Genova. «Questo pomeriggio é stata depositata presso gli uffici regionali la mia interrogazione a risposta immediata sulla difficile situazione che hanno vissuto durante l’emergenza Covid 19 e che continuano a vivere gli operatori socio sanitari della Provincia di Imperia». Lo dice il vice presidente del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Regione Liguria Giovanni Barbagallo (Pd).

«Considerata l’importanza della figura Oss per il ruolo che ricopre all’interno delle nostre strutture sanitarie offrendo soddisfazione ai bisogni primari della persona – aggiunge – nell’ambito sociale e sanitario offrendo pertanto una prestazione di supporto infermieristico. Ho chiesto all’assessore Viale delle risposte concrete alle numerose situazioni problematiche che affliggono gli Oss a partire dalle continue modifiche di orari e turnazione tra reparti che continuano a subire, alla continua carenza di personale, al blocco dei passaggi orizzontali che permane dal 2008, alla situazione di grave incertezza che grava sulle ferie già programmate e concordate, per terminare con la necessità che venga riconosciuto a tutti loro, preso atto dei continui spostamenti che hanno subito nel periodo di emergenza Covid-19, l’indennità aggiuntiva, un giusto e doveroso riconoscimento per i sacrifici da loro fatti».

